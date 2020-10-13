تعادل المنتخب الألماني مع نظيره السويسري بثلاثة أهداف لمثلها، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في التصنيف الأول.
تقدم المنتخب السويسري في البداية بهدفين نظيفين عن طريق جرانوفيتش وريمو فريلر في الدقيقة 6، 25.
وقلص تيمو فيرنر الفارق لألمانيا بتسجيله الهدف الأول 28 لينتهي الشوط الأول بتقدم سويسرا 2-1.
وفي الشوط الثاني عادل كاي هافرتز النتيجة للمنتخب الألماني في الدقيقة 55 لكن جرانوفيتش أعاد التقدم للسويسريين بعدها بدقيقة وحيدة بالهدف الثالث.
وفي الدقيقة 60 سجل سيرج جنابري هدف التعادل لألمانيا لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ألمانيا للنقطة السادسة في المركز الثاني ورصيد سويسرا للنقطة 2 في المركز الرابع.
وفي نفس المجموعة خسر المنتخب الإسباني بهدف نظيف أمام أوكرانيا.
هدف المباراة الوحيد سجله تسيجناكوف في الدقيقة 78 ليرفع رصيد منتخب بلاده ل6 نقاط في المركر الثالث، فيما توقف رصيد إسبانيا عند 9 نقاط في الصدارة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تتعادل مع سويسرا 3-3.. وإسبانيا تخسر أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.