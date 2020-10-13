ألمانيا تتعادل مع سويسرا 3-3.. وإسبانيا تخسر أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية

تعادل المنتخب الألماني مع نظيره السويسري بثلاثة أهداف لمثلها، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في التصنيف الأول.

تقدم المنتخب السويسري في البداية بهدفين نظيفين عن طريق جرانوفيتش وريمو فريلر في الدقيقة 6، 25.

وقلص تيمو فيرنر الفارق لألمانيا بتسجيله الهدف الأول 28 لينتهي الشوط الأول بتقدم سويسرا 2-1.

وفي الشوط الثاني عادل كاي هافرتز النتيجة للمنتخب الألماني في الدقيقة 55 لكن جرانوفيتش أعاد التقدم للسويسريين بعدها بدقيقة وحيدة بالهدف الثالث.

وفي الدقيقة 60 سجل سيرج جنابري هدف التعادل لألمانيا لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ألمانيا للنقطة السادسة في المركز الثاني ورصيد سويسرا للنقطة 2 في المركز الرابع.

وفي نفس المجموعة خسر المنتخب الإسباني بهدف نظيف أمام أوكرانيا.

هدف المباراة الوحيد سجله تسيجناكوف في الدقيقة 78 ليرفع رصيد منتخب بلاده ل6 نقاط في المركر الثالث، فيما توقف رصيد إسبانيا عند 9 نقاط في الصدارة