طاقم الطائرة يحتفل ببعثة الزمالك بـ"تورتة"

احتفل طاقم الطائرة التي أقلت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى المغرب، ببعثة الزمالك حيث تم إحضار تورته داخل الطائرة.

ويتكون طاقم الطائرة من: أحمد عبد الخالق كابتن الطائرة ومحمد شوقى رئيس طاقم والطاقم شادي حداد وتامر غازي وكريم خالد وماجي مالطي وهاني فرحات وأيمي حسين.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار محمد الخامس بالمغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويتواجد كل من اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوي مجلس الإدارة، بجانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.‏