لهذا السبب .. سموحة يقرر الاستغناء عن الكونغولي إيدي إيمومو

وأنهي مجلس ادارة نادي سموحة كافة الإجراءات مع الكونغولي إيدي إيمومو بالتراضي لينتظر اللاعب عودته إلي بلاده خلال الأسبوع المقبل .
يسبق التدريب محاضرة فنية للجهاز لشرح خطة الفريق التى سيخوض بها مباراة المقاصة خاصة بعدما استعاد الفريق العديد من العناصر الهامة على رأسهم الهانى سليمان حارس المرمى بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى.
ويواصل صلاح محسن تنفيذ برنامجه العلاجى تحت اشراف الجهاز الطبى لحين تحديد مدى قدرته على المشاركة فى مباراة الفريق المقبلة أمام المقاصة خصوصا وأنه مازال يعانى من الآم فى العضلة الخلفية. ووجه أحمد سامى المدير الفنى للفريق الشكر إلى المهندس فرج عامر رئيس النادى على دعمه الدائم للجهاز الفنى واللاعبين وأكد أن الجلسة التى حضرها رئيس سموحة كانت بمثابة جلسة أبوية وجه خلالها الشكر إلى اللاعبين على الأداء الرجولى فى المباريات الأخيرة رغم الظروف التى يمر بها والإرهاق الشديد بسبب ضغط المباريات.
وأضاف سامى أنه يركز حاليا على مباراة المقاصة من أجل الفوز بنقاطها لتأكيد جدارة الفريق بالحصول على المركز الخامس فى جدول الدورى العام للحصول على فرصة للمشاركة فى البطولة العربية للأندية القادمة.
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