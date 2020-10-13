بعد 6 سنوات من اعتزاله .. أسامة حسني يكشف الكواليس الأسرية مع الخطيب عقب رحيله عن الأهلي .. ويؤكد: الحصول على الحق بالقانون وليس...

أسامة حسني مهاجم الأهلي السابق :

- رمضان صبحي لم يقدر فضل الأهلي وعاشور اختار طريقه

- التعاقد مع موسيماني مغامرة وقرار جرئ من مجلس الأهلي

- نادي الزمالك قلعة رياضية ورئيسه الحالي أدخل الكراهية والتعصب في الرياضة

يلقبه جماهير النادي الأهلي بالمنقذ، حيث إن مشاركاته دائما مع الفريق تحسم نتائج مهمة وبطولات كبرى هو أسامة حسني أحد نجوم وأبناء القلعة الحمراء ، مهاجم من طراز فريد صنع المجد مع المارد الأحمر حتى 2011 عندما قرر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للفريق الاستغناء عنه.

لم يستمر حسني كثيرا عقب قرار الرحيل عن الأهلي في الملاعب، حيث قرر الاعتزال عام 2014 بعد تجربة مع مصر المقاصة وأخرى مع حرس الحدود.

كان قرار المدير الفني برحيل حسني مثيرا للجدل فهو زوج ابنة نائب رئيس الأهلي وعضو لجنة الكرة حينها، وهو محمود الخطيب والذي وقع على قرار المدير الفني على الفور احتراما لرؤيته .

وظن البعض أن الخطيب رئيس الأهلي الحالي قد يتدخل لبقاء حسني مع الأهلي الذي لم يخرج عن أسواره منذ انضمامه ناشئا، إلا أن شعار الأهلي فوق الجميع واحترام قرار المدير الفني كان الحاسم في الملف.

بعد العديد من السنوات تحدث مهاجم الأهلي السابق في حوار صريح جدا مع "موقع دوت الخليج الإخباري" عن شعوره أثناء قرار الرحيل وعن السنوات السابقة، والعديد من الملفات التي تشغل جماهير الأهلي حاليا.

كواليس رحيله عن الأهلي وموقف الخطيب

تحدث أسامة حسني عن رحيله عن الأهلي خلال آخر موسم له في النادي وكشف عن تفاصيل عديدة لم يفصح عنها حيث قال إن من أبلغه كان سيد عبد الحفيظ وليس محمود الخطيب على الرغم انه كان مؤثرا مع الفريق في الموسم الأخير وسجل أهدافا حاسمة في مسابقة الدوري وعلى الرغم من ذلك احترم وجهة نظر المدير الفني، كما أنه لم يطالب النادي بنسبة المشاركة، مؤكدا أن تربى بين جدران هذا النادي العريق لمدة مايقرب من 17 سنة، وتحدث إليه عبد الحفيظ بعد عدة أشهر لكي يحضر للحصول على نسب المشاركة .

وكشف عن كواليس أول لقاء مع الخطيب في الإطار الأسري عقب القرار ، قائلا لم أتحدث مطلقا معه في الأمر لأني اعرف الرد جيدا، كما أنني أعلم أنها وجهة نظر مدرب، وبالرغم من أن بيبو كان يعلم بالقرار قبل اعلانه بشهرين تقريبا، إلا أنه لم يبلغه به نهائيا وترك الأمر لعبد الحفيظ، فالفصل بين العلاقة الأسرية والعمل، خاصة في النادي الأهلي أمر محسوم عنده خاصة أنه دائما يقول الأهلي فضله علي وعلى الجميع.

اللاعبون والسوشيال ميديا

وعن تفاعل الجمهور مع السوشيال ميديا خلال هذه المرحلة والفارق بينها وبين الماضي ، قال عندما كنت لاعب كنا نقوم باغلاق الموبايلات تماما ليلة المباراة من أجل التركيز التام ، السوشيال ميديا تؤثر على تركيز اللاعب قبل وبعد المباراة ، على اللاعبين أن يبتعدوا عن متابعة الاخبار التي تخص المباراة خلال فترة المعسكر .

كما تحدث عن انتقاد الجمهور لطريقة اللاعبين وخلاف ذلك باستمرار ، على الرغم من فوز الفريق بالدوري ونجاحه الكبير ، مشيرا إلى أن السبب في ذلك السوشيال ميديا التي أصبحت تنقل كل كبيرة وصغيرة، وعلى اللاعب أن يبتعد قليلا عن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترات المباريات المهمة.

التعاقد مع موسيماني ورحيل فايلر

تحدث أسامة حسني عن رؤيته في التعاقد مع المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ووصفه بأنه اختيار جرئ من رئيس النادي محمود الخطيب، مشيرا إلى أن موسيماني مدرب طموح ويملك جرأة في اختيار الناشئين و تصعيدهم للفريق الاول وهو ما فعله اكثر من مرة خلال تدريبه لنادي صن داونز كما ان ردود الأفعال التي صاحبت التعاقد مع موسيماني كانت معظمها ايجابية وهناك ترحيب كبير بالتعاقد مع المدرب .

أما فيما يخص رحيل رينيه فايلر المدير الفني السابق فقد أكد أن مرحلة ما قبل كورونا فايلر كان مختلف وظهوره مع فريق الكرة كان مميز جدا ونجاحه في تصدر الدوري والفوز ببطولة السوبر كان له أكبر دافع في مساندة الجمهور له ، ولكن بعد فترة التوقف تغير تماما وأصبح مشتت وغير حاضر ذهنيا بشكل كبير .

كما أثنى حسني على اختيار موسيماني وقال المدرب له تجارب موفقة في دوري قوي بجنوب افريقيا كما انه ليس المدرب الافريقي الاول في الكرة المصرية وهناك ايمانول النيجيري الذي سبق ودرب المقاصة ولكن الأمر يختلف في الأهلي نظرا لان كل الانظار تتجه الى فريق الكرة بالأهلي ، مؤكدا على أن الأهلي دائما يبحث عن البطولات ويتوج بها.

الإصابات وملعب التتش

وتمني مهاجم القلعة الحمراء السابق ان تبتعد الاصابات عن لاعبي الفريق وأن يحالف التوفيق موسيماني في المرحلة المقبلة الصعبة جدا ، كما تحدث عن عدد إصابات الفريق ونفى تماما التهمة عن ملعب مختار التيتش، مؤكدا أن ملاعب الدوري هي السبب نظرا لسوء ارضية الملاعب وتحتاج لتطوير وصيانة عاجلة.

ووجه حسني اشادة بالطفرة الانشائية الكبيرة التي يمر بها النادي الاهلي في كل فروعه، مؤكدا أنها إنجاز لكل أعضاء مجلس إدارة النادي.

ملف صفقات الأهلي

وعن ابرز صفقات الأهلي التي يحتاجها الفريق خلال المرحلة المقبلة قال لقد نجحنا بالفعل في إبرام صفقة مهمة جدا هو اللاعب طاهر محمد طاهر ووصفه بأنه صفقة مميزة جدا وسيكون من ابرز نجوم الكرة المصرية مستقبلا ، وبالتاكيد هناك جلسات ستجمع موسيماني مع لجنة التخطيط من أجل حسم هذا الملف المهم ، متمنيا ان يكون هناك تدعيم في مركز قلب الدفاع بسبب الإصابات التي ضربت صفوفه للأسف الشديد والتعاقد مع ظهير أيمن مع محمد هاني ومركز خلف المهاجم أو الجناح .

قطاع الناشئين

اما عن التعاقد مع مدير فني لقطاع الناشئين فقد اثنى اسامة حسني علي هذه الخطوة وقال ان التخطيط لقطاع الناشئين هذه المرحلة أصبح مختلف وهناك العديد من اللاعبين ظهروا بشكل مميز مثل شادي رضوان وعربي بدر ومحمد مغربي وزياد طارق وبالتأكيد سيكون لهم دور مع الفريق الأول ، وعملية الإحلال والتجديد لابد أن يكون لها ضوابط ومعايير محددة من أجل المشاركة .

شريف إكرامي

وعن اللاعبين الراحلين عن الفريق وأبرزهم شريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي الثلاثي المنتقل إلى بيراميدز تحدث أسامة حسني عن كل لاعب حيث قال في البداية ، بالنسبة لشريف إكرامي فقد أبلغه فايلر انه ليس في حساباته خلال المرحلة المقبلة وأنه سيعتمد على محمد الشناوي بشكل أساسي وعلي لطفي.

حسام عاشور

ونفس الأمر حسام عاشور تحدث ايضا معه المدير الفني أنه خارج حساباته وأن هناك لاعبين لهم الاولوية في اللعب مثل عمرو السولية وديانج وعربي بدر ، مشيرا إلى أن موقف إدارة الأهلي مع حسام عاشور والعروض المقدمة له حينها لم تقدم لأي لاعب تقديرا لتاريخه لكنه اختار طريقه وعليه ان يتحمل تبعاته كاملة

أحمد فتحي

اما عن أحمد فتحي فقد أكد أن ادارة النادي وفرت له عرض مميز ولكن كانت لديه وجهة نظر أخرى وأعلن قراره والنادي احترم ذلك بدليل أنه كابتن الفريق حتى الآن ويشارك في المباريات بشكل طبيعي لأن هذا هو أسلوب النادي الأهلي.

رمضان صبحي لم يقدر أفضال الأهلي عليه

وعن رمضان صبحي ورحيله المفاجئ قال حسني إن رمضان خرج من قطاع الناشئين ولعب مع الفريق الأول وعندما اختار الاحتراف في انجلترا ولم يوفق فأعاده النادي الأهلي من جديد ولعب وتألق مع المنتخب الأولمبي واستعاد الكثير من مستواه وللاسف لم يرد جميل النادي الأهلي عليه تجاه ما قام به النادي معه وما اغضب النادي أن مجلس الادارة كان يتفاوض مع مسؤولي هدرسفيلد من أجل إنهاء صفقة رمضان صبحي في حين سلك اللاعب طريق آخر ولم يعلن رغبته بشكل صريح وواضح ، فهو لم يقدر فضل الأهلي عليه.

الأهلي والخطيب يتعرضان لحرب غير شريفة

وعن الملف الأهم والأبرز خلال المرحلة الحالية هل تدار على الاهلي حرب غير شريفة ؟ تحدث اسامة حسني وقال بالطبع هذا الامر موجود وبكل تاكيد لان رئيس النادي هو محمود الخطيب وهو يعلم جيدا ان كل هذه الأمور ستحدث ، عندما قرر دخول الانتخابات قال "انا مدين للنادي الاهلي وعلي ان ارد الجميل للنادي وجمهوره" على الرغم من الحرب الشرسة التي تواجهه ، كما ان الخطيب يبحث عن حقوقه وحقوق النادي بالطرق القانونية وليس اللجوء إلى المستوى المتدني.

التحالف مع الشيطان والتصالح مع مرتضى منصور

وعن التصريح الذي أطلقه خلال الاستديو التحليلي بقناة النادي وهي " ان نضع ايدينا في ايدي الشيطان ولا نتعامل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك ، فسر حسني تصريحه ان نادي الزمالك احد اكبر القلاع الرياضية الكبيرة ، تربينا منذ ان كنا اطفال ان نري الخطيب وحسن شحاتة في علاقة جيدة ، لاعبي الزمالك كانوا يتواجدون في النادي الأهلي والعكس ، حلمي زامور مع صالح سليم علاقتهم كانت مميزة ، ولكن هناك شخص ادخل علي الرياضة المصرية كل ما هو سيء والرياضة بريئة منه تماما ، صنع التعصب بكل مفاهيمه وادخل على الجيل الحالي لغة كلها كراهية .

رسالة الأهلي والخطيب

أكد مهاجم الأهلي السابق أن الأهلي دائما يسلك الطرق القانونية في الحصول على حقوقه وهي رسالة للشباب بأن لا ينساقوا أو ينجرفوا إلى الأسلوب المتدني والصوت العالي بل يتبعوا دائما السلوك المحترم والطرق القانونية مهما طال الوقت سيحصل على حقه وهذا ليس ضعف بل قمة القوة ، لان الاساليب الاخرى سهل التعامل بها ولكن الاصعب هو التقيد بالاخلاق والاحترام.