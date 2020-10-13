الرياضة

‏رئيس اتحاد الجمباز يطالب "النادو" بتحديد الأدوية المحظورة

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وأكد أن المنظمة تقوم بجهد كبير في تحديد المواد المحظورة، ولكن اللاعبين لا يعلمون الأكواد أو الأسماء الطبية التي يمنع استخدامها بسبب وجود بعض المواد المحظورة بها.

وأضاف "أمين" أن اللجنة الأولمبية ستبدأ في العمل على توفير قائمة الأدوية التي يوجد بها مواد محظورة وذلك عن طريق الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية. 

وتلقى الاتحاد المصري للجمباز صدمة كبيرة بعد ثبوت حالتي إيجابية للمنشطات خلال البطولة الأفريقية للجمباز التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الماضي وحصل المنتخب الوطني على المركز الأول ومنتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني وجاء منتخب الجزائر في المركز الثالث.  قبل أن تنجح اللاعبة ملك سليم في الحصول مؤخرًا على حكم ببراءتها من تعاطي المنشطات بعد أقل من ثلاثة شهور علي إيقافها، مشيرا إلى أن اللاعبة ستعود إلى التدريبات ابتداء من الغد.‏

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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