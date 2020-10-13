المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري على توليه القيادة الفنية للفريق الأول خلال الساعات الماضية قائلا:" الاتحاد السكندري من أكبر الأندية في مصر".



وقال حسام حسن في تصريحات هاتفية لفضائية " اون تايم سبورتس"،: تدريب الاتحاد السكندري شرف كبير لي وأمل في إسعاد جماهير زعيم الثغر ". وأوضح حسام حسن أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري وعلى رأسهم محمد مصيلحي رئيس النادي سبب قبوله قيادة الفريق الأول . وتابع:" الإدارة هي العمود الفقري للمنظومة الرياضية ومحمد مصيلحي يعشق الأتحاد مثل أي مشجع". واوصل:" طلعت يوسف قيمة كبيرة وأشكره على جهوده مع الاتحاد خلال الفترة الماضية". وأتم:" ترشيحي لقيادة الأهلي قبل تولي موسيماني لم يكن مفاجأة وشرف كبير لي .. ومينفعش أي حد يمشي من الأهلي بمزاجه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من حسام حسن بعد تولي القيادة الفنية للاتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.