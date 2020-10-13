الرياضة

حسام حسن: شيكابالا يمتلك قدرات فنية عالية.. وصالح جمعة موهبة كبيرة تحتاج للالتزام

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وقال حسام حسن، في تصريحات هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، "شيكابالا يمتلك قدرات فنية عالية، ودفع معنوية اللاعبين، ويجب مشاركته في كافة المباريات".

ومن جهة آخر، علق حسام حسن، على أداء صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، قائلًا "لديه موهبة كبيرة، ولكن يجب عليه الالتزام وإعادة حساباته من جديد".

وأتمت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحى و عضوية  هشام حسن نائب الرئيس و حازم الرجال أمين الصندوق وجاسر شمس المدير التنفيذي أتفاقها مع التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن لتولى القيادة الفنية والإدارية للفريق الأول لكرة القدم عقب الاعتذار الذي تقدم به الكابتن طلعت يوسف عن عدم الاستمرار في مهام منصبه.

وأشار محمد مصيلحي، إلى أن المفاوضات لم تأخذ كثيرًا من الوقت نظرًا للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة وجماهير النادي العريقة.

ومن المقرر أن يتولى الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن حسام حسن المسئولية الفنية للفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي القادمة التي سيتابعها التوأم من ملعب المباراة يوم السبت القادم بإستاد الجيش ببرج العرب .

ويشكل حسام حسن الجهاز الفني للفريق الأول خلال الفترة الحالية من أجل الإعلان عنه بصفة رسمية قبل توليه المسئولية. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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