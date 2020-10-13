حسام حسن: شيكابالا يمتلك قدرات فنية عالية.. وصالح جمعة موهبة كبيرة تحتاج للالتزام

ومن جهة آخر، علق حسام حسن، على أداء صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، قائلًا "لديه موهبة كبيرة، ولكن يجب عليه الالتزام وإعادة حساباته من جديد".
وأشار محمد مصيلحي، إلى أن المفاوضات لم تأخذ كثيرًا من الوقت نظرًا للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة وجماهير النادي العريقة.
ويشكل حسام حسن الجهاز الفني للفريق الأول خلال الفترة الحالية من أجل الإعلان عنه بصفة رسمية قبل توليه المسئولية.
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