ميدو يبدي مخاوفه من مجاملات التحكيم الأفريقي لـ الوداد والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

أعرب أحمد حسام ميدو، عن خوفه من التحكيم الأفريقي في مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الوداد المغربي فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي.
وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "مُتخوِّف للغاية من التحكيم الافريقي في مباراتي الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء بالمغرب".
وأضاف ميدو، "من الطبيعي أن يتواجد الأهلي والزمالك وبيراميدز في نصف نهائي الأبطال والكونفدرالية لميزانية الثلاث أندية مُقارنةً بغيرهم، بالإضافة لـ تاريخ الأهلي والزمالك الكبير".
وختم ميدو حديثه، قائلًا "من الممكن أن يتم تعويض الوداد عن ما حدث في نهائي نسخة العام الماضي أمام الترجي التونسي لذلك يجب أن ينصب تركيز جميع لاعبي الأهلي فى الفوز على الوداد".
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