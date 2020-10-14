ألمانيا تتعادل مع سويسرا في مباراة مثيرة
تعادل المنتخب الألماني مع ضيفه المنتخب السويسري 3-3 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول ضمن منافسات دوري أمم أوروبا لكرة القدم
وتقدم المنتخب السويسري بهدف سجله ماريو غافرانوفيتش في الدقيقة الخامسة، وأضاف ريمو فرويلر الهدف الثاني في الدقيقة 26، ثم سجل تيمو فيرنر الهدف الأول للمنتخب الألماني في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السويسري.
وفي الشوط الثاني سجل كاي هافيرتز هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 55، إلا أن غافرانوفيتش سجل الهدف الثاني له والثالث لسويسرا في الدقيقة 57، قبل أن يسجل سيرج غنابري الهدف الثالث للمنتخب الألماني في الدقيقة 60.
وشهدت المباراة طرد فابيان شار لاعب المنتخب السويسري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة أمام المنتخب الأوكراني، الذي تغلب عليه 2 - 1، فيما رفع المنتخب السويسري رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.
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