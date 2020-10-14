فوز صعب للأرجنتين على بوليفيا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022

انتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفٍ لمثله، الهدف الأول سجّله مارسيلو مورينو في الدقيقة 24.
وفي الدقيقة 45 وقبل نهاية الشوط، تمكن مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز من إحراز هدف التعادل لراقصي التانجو.
وفي الشوط الثاني من المباراة وبالدقيقة 79 تمكن خواكين كوريا من إحراز هدف الفوز للأرجنتين، بأسيست من لاوتارو.
وهذا الانتصار رفع رصيد الأرجنتين للنقطة السادسة، لتتصدر مجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، فيما تتذيل بوليفيا الترتيب دون نقاط بالمركز العاشر والأخير.
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