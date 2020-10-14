ربيع ياسين منفعلاً: مش لاقي لَعِّيبه عشان الأندية مش خايفة على منتخب الشباب.. فيديو

أبدى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، غضبه، من بعض الأندية التي تطلب استبعاد لاعبيها من قائمة فريقه، مؤكدًا أنها لا تفكر في مصلحة المنتخب.
وقال "ياسين"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "دوت الخليج": "بعض الأندية وعلى رأسهم إنبي والاتحاد السكندري، ترفض انضمام لاعبيها لمنتخب الشباب".
وأضاف غاضباً: "هناك تعنت واضح من الأندية في إرسال لاعبيها لمنتخب الشباب، وهناك بعض اللاعبين في الدوري الممتاز يصلون إلى المعسكر بأوزان زائدة".
وأكمل: "مدربو الأندية لا يفكرون إلا في أنفسهم، ولا يهتمون بمصلحة المنتخب، خضت مباريات ودية ضعيفة؛ لأنني لا أملك لاعبين، ولا أعلم ماذا أفعل".
وأكد: "علاقتي جيدة بجميع المدربين وعلى رأسهم المدرب القدير حلمي طولان، فهو أخ أكبر وعزيز، لكني أطلب فقط التعاون معي، أطلب لاعبًا واحدًا فقط من كل فريق لديه لاعبان بالمنتخب".
وأتم: "يجب إعداد اللاعبين من الناحية البدنية والفنية والنفسية في المعسكر الحالي؛ لأننا سنخوض مباريات قوية في التصفيات ضد الجزائر والمغرب وتونس وليبيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ربيع ياسين منفعلاً: مش لاقي لَعِّيبه عشان الأندية مش خايفة على منتخب الشباب.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.