ربيع ياسين منفعلاً: مش لاقي لَعِّيبه عشان الأندية مش خايفة على منتخب الشباب.. فيديو

أبدى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، غضبه، من بعض الأندية التي تطلب استبعاد لاعبيها من قائمة فريقه، مؤكدًا أنها لا تفكر في مصلحة المنتخب.

وقال "ياسين"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "دوت الخليج": "بعض الأندية وعلى رأسهم إنبي والاتحاد السكندري، ترفض انضمام لاعبيها لمنتخب الشباب".

وأضاف غاضباً: "هناك تعنت واضح من الأندية في إرسال لاعبيها لمنتخب الشباب، وهناك بعض اللاعبين في الدوري الممتاز يصلون إلى المعسكر بأوزان زائدة".