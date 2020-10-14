أشرف نصار: رئيس البنك الأهلي يكرم الفريق اليوم بعد الصعود للدوري الممتاز.. فيديو

قال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إن هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سيكرم الفريق اليوم؛ بعد الصعود للدوري الممتاز.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المُذاع على قناة دوت الخليج، أنهم سيقومون بتأجير ملعب يكون معتمدا من اتحاد الكرة ويكون مناسبا لتقنية الفار.
وأردف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي أنه تم الانتهاء من مرحلة الرسومات للملعب الجديد للفريق، وسيتم خلال شهرين البدء في التنفيذ.
وأكد رئيس نادي البنك الأهلي، أن هدفنا الاستمرار في الدوري الممتاز ولن نكون ضيوف شرف.
ونفى اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن الاستغناء عن عيد مرازيق المدير الفني للفريق الذي كان يعمل باجتهاد طوال فترة تواجده مؤكدا انه لم يتم اختيار اي مدير فني جديد للفريق ولا صحة للأسماء التي تتردد حاليا على بعض المواقع.
وتأهل فريق البنك الأهلي لمنافسات الدورى الممتاز موسم 2020-2021 بعد التعادل مع فريق بترول أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.
ونجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوي خط هجوم بالمجموعة .
ويتولى اللواء اشرف نصار منصب رئيس مجلس الإدارة ويتولى عيد مرازيق منصب المدير الفني للفريق الأول ونجح في قيادة الفريق للصعود من القسم الثالث الي الثاني ثم الي الممتاز .
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