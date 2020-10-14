فرح علي تتألق مع حازم إمام في أحدث ظهور لها

نشرت الإعلامية فرح على مذيعة قناة الزمالك، عبر حسابها بإنستجرام، صورة لها مع حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق.

وظهرت فرح على بالصورة مع حازم إمام من افتتاح بطولة مصر الدولية للاسكواش والتى تستضيفها مصر تحت سفح أهرامات الجيزة خلال الفترة بين 10 و17 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 270 ألف دولار.

ويجري لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مسحة كورونا؛ بعد تناولهم طعام الإفطار غدا في فندق إقامتهم بالمغرب.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت المغرب مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.

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ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويتواجد كل من اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوي مجلس الإدارة، إلى جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.‏

وكان فى استقبال البعثة عمر شعيب القنصل المصري وأعضاء السفارة المصرية.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قد أعلن عن قائمة اللاعبين المسافرين للمغرب وضم كل المقيدين بالقائمة فيما عدا محمود عبدالعزيز “زيزو” الذي يخضع لمرحلة التأهيل.

وتضم القائمة كلا من محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم جنش – محمد عواد – محمد صبحي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – أحمد عيد – حازم إمام – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر – إسلام جابر – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم.

وفي الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد – كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.