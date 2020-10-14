بعد إصابته بـ كورونا.. متى يعود كريستيانو رونالدو للملاعب؟

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الثلاثاء، إصابة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا.

وأكدت تقارير من صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، نقلا عن ماريا ريتا جيسموندو، أخصائية الفيروسات المتابعة لحالة النجم البرتغالي، أن كريسيتانو رونالدو بصحة جيدة.

ولن يستغرق كريستيانو رونالدو أكثر من 10 أيام من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية مع فريقه، حيث خضع "الدون" للعزل الصحي فور ظهور إيجابية عينته.