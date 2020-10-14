مصر كلها هتسمع تسجيلاتك والسباب الموجه لي وللدولة.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: هحبسك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه بحوزته تسجيل صوتي "مسيء" لـ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، سيقاضيه بسببه.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي بقناة "الزمالك" منذ قليل: "وصلني تسجيلات من صحفي جدع ومحترم، من جلسة تجمع بين كل من عمرو الجنايني وهشام حطب وعلاء جبر وياسر إدريس من اللجنة الأولمبية".
وتابع: "قاموا خلال تلك الجلسة- وفقا للتسجيلات- بسبي وسب أمي الراحلة، بجانب أشخاص عديدة في الدولة بألفاظ بذيئة ومسيئة".
وواصل خلال حديثه: "سأتقدم بشكوى رسمية لدى اللجنة الأولمبية الدولية، مصر كلها ستسمع التسجيلات والسباب الموجه لي وللدولة".
وتابع: "يا جماهير الأهلي والزمالك، حين تسمعون تسجيلات عمرو الجنايني ستجدون كيف تعدى عليكم بالسباب بألفاظ غير لائقة".
وكانت بعثة الزمالك قد وصلت المغرب مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.
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