مرتضى منصور: وزير الرياضة مش على راسه بطحة ومحدش يقدر يضغط عليه

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن جلسته مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لم تكن بسبب قرار الإيقاف من اللجنة الأوليمبية المصرية.

وقال "مرتضى" خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك منذ قليل: "غير صحيح ما تردد حول اجتماعي مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس، لا يستطيع أحد الضغط على وزير الرياضة لأنه مش على رأسه بطحة". وتابع: "اجتمعت معه اليوم وليس أمس ولم نتحدث عن أي أمر ولم يكن لدي أي طلبات". وأتم رئيس الزمالك قائلا: "القضية ليست متعلقة بوزير الشباب والرياضة بل بقضاء مصر الأعلى، رفعت الأقلام وجفت الصحف".

ويجري لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مسحة كورونا بعد تناولهم طعام الإفطار ، اليوم، في فندق إقامتهم بالمغرب. وكانت بعثة الزمالك قد وصلت المغرب مساء أمس، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل. ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويتواجد كل من اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوا مجلس الإدارة، إلى جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.‏

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