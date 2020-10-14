تصفيات مونديال 2022.. البرازيل تتعادل مع بيرو في الشوط الأول.. ونجم الهلال يسجل

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على لقاء البرازيل ونظيره بيرو بالشوط الأول، على ستاد بيرو الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم 2022.

وعادل نيمار دا سيلفا النتيجة لمنتخب البرازيل، فى الدقيقة 28، عن طريق ركلة جزاء.

وتقدم منتخب بيرو بهدف بعد مرور 6 دقائق عبر اندرى كاريلو، نجم فريق الهلال السعودي.

كان منتخب البرازيل اكتسح نظيره البوليفي بخماسية نظيفة عن طريق ماركينوس ثم ضاعف روبيرتو فيرمينيو النتيجة بالهدف الثاني والثالث ،وسجل خوسيه كارسكو الهدف الرابع للسامبا في شباك فريقه بينما اختتم فيليب كوتنيو النتيجة بالهدف الخامس.

في المقابل يطمح منتخب بيرو لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السيليساو تمنحه دفعة قوية للقتال في المباريات المقبلة من أجل الحفاظ على حلم التأهل إلى المونديال.

وافتتح منتخب بيرو مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، يوم الجمعة الماضية، بالتعادل من باراجواي بهدفين لكلا منهما.

ويتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن كلا من كولومبيا والأوروجواي والأرجنتين، بينما يحل منتخب بيرو خامسا بنقطة وحيدة.