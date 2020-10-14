فوز الإكوادور وباراجواي على أوروجواي وفنزويلا في تصفيات مونديال 2022

حقق منتخب الإكوادور انتصارا كبيرا على ضيفه منتخب أوروجواي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء، على استاد لاكاسا بلانكو، في إطار الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

سجل رباعية الإكوادور كل من مويسيس كاسيدو في الدقيقة 15 وميكائيل إسترادا هدفين في الدقيقتين 45 و53 وجونزالو بلاتا في الدقيقة 75، بينما أحرز لويس سواريز هدفي أوروجواي في الدقيقتين 83 و90 من ركلتي جزاء، ليصبح رصيد الإكوادور ثلاث نقاط في المركز الخامس وهو نفس رصيد منتخب أوروجواي في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة من التصفيات، فاز منتخب باراجواى علي مضيفه فنزويلا بهدف دون رد، سجله اللاعب جاستون جيمينيز في الدقيقة 86، وأضاع يانجل هيريرا ركلة جزاء لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 95.

وارتفع رصيد باراجواي إلى 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بينما استمرت فنزويلا بدون رصيد من النقاط في المركز التاسع.