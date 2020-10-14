بهاتريك نيمار .. البرازيل تعبر بيرو برباعية بتصفيات مونديال 2022

حقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا على نظيره البيروفي بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ستاد بيرو الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجونبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وتقدم منتخب بيرو بهدف بعد مرور 6 دقائق عبر اندرى كاريلو، نجم فريق الهلال السعودي. وعادل نيمار دا سيلفا النتيجة لمنتخب البرازيل، فى الدقيقة 28، عن طريق ركلة جزاء. وسجل منتخب بيرو للتقدم بالهدف الثانى، عن طريق ريناتو تابيا، فى الدقيقة 60، ولكن رد ريتشارليسون، بهدف التعادل فى الدقيقة 65. ونجح نيمار ثالث أهداف منتخب البرازيل، فى الدقيقة 83 من ركلة جزاء، وعاد نجم باريس سان جيرمان مسجلا الهدف الرابع والشخصى الثالث "هاتريك"، فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع للمباراة.

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