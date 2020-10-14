ميدو يطالب بدعم الرياضيين بـ متخصص نفسي

طالب أحمد حسام ميدو بتدشين حملات توعية خاصة لدعم الرياضيين نفسيا، حتى لا يتأثر مستواهم بشكل سلبي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "يجب أن تكون هناك حملات توعية خاصة ونفسية لدعم الرياضيين بالشكل الأمثل".

أضاف: "يجب أن يعلم الناشئ أنه "طبيعي أن يعاني نفسيا في أي فترة ولكن الأهم أن يتخذ قرارا بالذهاب إلى مختص نفسي خاص للدعم".

وختم حديثه: "الطب النفسي الرياضي أصبح هاما للغاية وأطالب بدعم الرياضيين بمختص نفسي فإذا تم تدعيم الرياضي منذ الصغر سيكون ذلك نقطة فارقة بالنسبة له".

كما انتقد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب تعنت بعض الأندية من إرسال لاعبيها لمعسكر المنتخب الأمر الذي يؤثر على إعداده مع الفراعنة.

وقال ربيع ياسين في تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: «مندهش من تعنت الأندية في إرسال لاعبيها لمنتخب الشباب، أريد تحفيظ اللاعبين خطة اللعب بالشكل الأمثل فكيف أفعل ذلك ولم يتوفر لي أهم اللاعبين» .