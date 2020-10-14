عيد مرازيق: فريق البنك الأهلي واجه صعوبات كبيرة للصعود لـ الدوري الممتاز.. فيديو

تحدث عيد مرازيق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الاهلي عن الصعوبات التي واجهها قبل النجاح في الصعود إلى الدوري الممتاز من بوابة مجموعة الصعيد.

وقال مرازيق لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: "واجهنا العديد من الازمات والصعوبات خلال الفترة الماضية، ولكن في النهاية نجحنا في الصعود.

وأردف: "كنت اعاني من ضغوط كبيرة بسبب هدف الادارة من التعاقد معي؛ والذي كان الصعود للدوري الممتاز".

وأتم: لجنة الكرة ورئيس النادي نجحوا في التعاقد مع لاعبين مميزين.

ونفى اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ما نشر في بعض المواقع الالكترونية بشأن الاستغناء عن عيد مرازيق المدير الفني للفريق الذي كان يعمل باجتهاد طوال فترة تواجده مؤكدا انه لم يتم اختيار اي مدير فني جديد للفريق ولا صحة للاسماء التي تتردد حاليا على بعض المواقع.

وتأهل فريق البنك الأهلي لمنافسات الدورى الممتاز موسم 2020-2021 بعد التعادل مع فريق بترول أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.

ونجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوي خط هجوم بالمجموعة .

ويتولى اللواء اشرف نصار منصب رئيس مجلس الإدارة ويتولى عيد مرازيق منصب المدير الفني للفريق الأول ونجح في قيادة الفريق للصعود من القسم الثالث الي الثاني ثم الي الممتاز .

ولعب فريق البنك الأهلي الذي يقع في منطقة الجيزة بمجموعة الصعيد لأنه اقرب نادي الي خط الصعيد وفق التوزيع الجغرافي للأندية