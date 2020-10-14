المدير الفني لـ البنك الأهلي: مورينيو وسيموني مثلي الأعلى في التدريب.. فيديو

قال عيد مرازيق المدير الفني لفريق البنك الأهلي إن التعادل بالنسبة له مثل الخسارة ولا يقبل بالهزيمة في أي وقت، معبرا عن أمله في التعاقد مع لاعبين خبرة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة دوت الخليج، أنه يعمل بأسلوب معين ويركز في عمله ولا يركز مع من يحاول تشتيته ولا يستمع لكلام آخرين، «الشجرة المثمرة الناس بتحدفها بالطوب».
وأكد أن مثله الأعلى في التدريب مورينيو دوليا وسيموني محليا، مردفا أنه يطمح في تولي تدريب منتخب مصر.
ولفت إلى أن رئيس البنك الأهلي كان يثق في قدراتي للتأهل للدوري الممتاز، مؤكدا أن مستمر في الفريق حبا في رئيس النادي.
ونفى اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ما نشر في بعض المواقع الالكترونية بشأن الاستغناء عن عيد مرازيق المدير الفني للفريق الذي كان يعمل باجتهاد طوال فترة تواجده مؤكدا انه لم يتم اختيار اي مدير فني جديد للفريق ولا صحة للاسماء التي تتردد حاليا على بعض المواقع.
وتأهل فريق البنك الأهلي لمنافسات الدورى الممتاز موسم 2020-2021 بعد التعادل مع فريق بترول أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.
ونجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوي خط هجوم بالمجموعة .
ويتولى اللواء اشرف نصار منصب رئيس مجلس الإدارة ويتولى عيد مرازيق منصب المدير الفني للفريق الأول ونجح في قيادة الفريق للصعود من القسم الثالث الي الثاني ثم الي الممتاز .
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