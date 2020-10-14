فوز الأهلي والزمالك على الصيد والغابة في دوري المرتبط لسيدات السلة

تمكن الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على نظيره فريق الصيد، بنتيجة 76-35 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بالدورة المجمعة الأولى بمسابقة دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وشهدت المباراة تفوق الأهلي وسيطرته على مجريات اللعب، لتنتهي بفوز الفريق بنتيجة 76-35.

وكان فريق 16 سنة حقق الفوز على فريق الصيد بنتيجة ٦٥-٥٣، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم في إطار منافسات البطولة.

وفي منافسات نفس المجموعة، فاز الفريق الأول لسيدات السلة بالزمالك على الغابة بنتيجة 71-42 على صالة مركز شباب الجزيرة.

وكان فريق ناشئات الزمالك تغلب على الغابة بنتيجة 58-20.