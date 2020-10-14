هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي

شهدت الساعات القليلة الماضية، تدشين جماهير النادي الإسماعيلي، لـ هاشتاج، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يطالبون من خلاله بوجود إيهاب جلال، نجم الإسماعيلي السابق، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول،ـ بداية من الموسم المقبل.
جاء ذلك؛ بعد أن ترددت أنباء حول رحيل البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق، نهاية الموسم الجاري؛ وذلك بسبب عدم اقتناعهم بإمكانياته الفنية.
وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين داخل لجنة التعاقدات بالنادي، أكدوا أن تقييم المدير الفني للفريق ليس من اختصاصاتهم؛ إلا أن الجماهير تطالب وبقوة بمدير فني مصري، وتحديدًا إيهاب جلال، الذي أثبت كفاءته في العديد من الفرق التي قام بتدريبها، وأهمها مصر للمقاصة.
يذكر أن الإسماعيلي سيواجه فريق أسوان غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ ٣٣ من مسابقة الدوري العام.
وتناقش لجنة التعاقدات بنادي الإسماعيلي المكونة من أحمد العجوز وأبوطالب العيسوي وخالد القماش ومحمد محسن أبوجريشة، احتياجات الاسماعيلي للموسم الكروي الجديد، والأسماء المرشحة للاسماعيلي للتفاوض معها، وهي "أحمد مسعود حارس مرمى المصري وعامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي في حراسة المرمى ومحمد الشبيني قلب دفاع الحدود ومحمد اسماعيل قلب دفاع اسوان واسامة جلال قلب دفاع إنبي ومحمود الجزار قلب دفاع الجونه وعلي فوزي ظهير أيمن إنبي وحسني فتحي ظهير أيمن المقاصه وطارق طه ظهير أيسر وإسحاق يعقوب و ظهير أيسر وادي دجلة".
كما سيناقش الاجتماع عودة لاعبيه المعارين، والاستغناء عن بعض اللاعبين.
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