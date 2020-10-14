مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، الموافق 14 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات الدولية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية، والدوري المصري. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاربعاء ، 14 أكتوبر 2020، على النحو التالي: مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة مباراة كرواتيا وفرنسا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 4. مباراة إنجلترا والدنمارك في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 2. مباراة أيسلندا وبلجيكا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 5. مباراة إيطاليا وهولندا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 1. مباراة البرتغال والسويد في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 6. مباراة تركيا وصربيا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 8. مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة مباراة وادي دجلة والجونة في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة - عبر قناة أون تايم سبورت 1. مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة مباراة طلائع الجيش وبيراميدز في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة - عبر قناة أون تايم سبورت 1. مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم – أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة مباراة بيرو والبرازيل في تمام الساعة 2 صباحًا بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 1. مباراة تشيلي وكولومبيا في تمام الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 3.

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