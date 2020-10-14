اليوم.. الزمالك يخوض أول تدريباته في المغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء بـ بطولة أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول تدريباته بالمغرب في الخامسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب نادي الوداد البيضاوي المغربي بالدار البيضاء.
ووصلت بعثة الزمالك، إلى المغرب، مساء أمس، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
ويجري لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مسحة كورونا وذلك عقب تناولهم وجبة الإفطار، اليوم، في فندق إقامتهم بالمغرب.
ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويتواجد كل من اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوا مجلس الإدارة، بجانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.
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