هاشتاج #افريقيا_زملكاويه_يا_ابطال يتصدر تويتر ومغردون.. على الحلوة والمرة معاه

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #افريقيا_زملكاويه_يا_ابطال دعما للزمالك في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ياااااارب فرحه بتبص ل بكرة ....ثقتنا في الله كبيرة وفيكم بأنكم هتفرحونا. ..والأميرة السمراء في ميت عقبة ....عاش الملوك وعاش جماهير الملكي أعظم جمهور ‎#افريقيا_زملكاويه_يا_ابطال" و "‏أفريقيا عليك بتنادي ...السادسة يا فخر بلادي". وقال آخرون "‏جمهورك معاك للنهاية وقت الشدة تظهر معادن الرجال ومفيش رجال زي جماهير الزمالك العظيمة بشبابها ورجالها وبناتها وسيادتها وأطفالها احنا بنحب وبندعم ونعشق كيان اسمه الزمالك على الحلوة والمرة معاه جمهورك معاك للنهاية السادسة يا ابطال" و" ‏إن شاء الله وبعون الله أفريقيا بيضاء الزمالك تيرموميتر الحياه ‎#افريقيا_زملكاويه_يا_ابطال". اقرأ أيضاً: وقال آخرون" ‏بطولتنا كبيره محتاجه رجوله رجاله ميت عقبه كونوا علي الموعد ‎#افريقيا_زملكاويه_يا_ابطال" و" ‏كل الدعم لمن يحارب من اجل الكيان نادينا عظيم ووراه دايمًا فرسان ".

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