الجونة في ضيافة وادي دجلة بـ الدوري المصري .. اليوم

يحل فريق الجونة ضيفًا على نظيره وادي دجلة، اليوم، الأربعاء، في تمام الخامسة مساءً، على استاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة رقم 33 وقبل الأخيرة من الدوري الممتاز.

وضمن الفريقان بقائهما في الدوري الممتاز، بعدما خسر فريق حرس الحدود مباراته أمام الزمالك، في الجولة ذاتها على ستاد المكس، ليتأكد هبوط الفريق السكندري للدرجة الثانية.

ويحتل حرس الحدود، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 30 نقطة، وللجونة 34 نقطة، ووادي دجلة 35 نقطة.

