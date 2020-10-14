تعادل منتخب تشيلي مع ضيفه منتخب كولومبيا، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء، على ملعب تشيلي الوطني، في إطار الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.
تقدم منتخب كولومبيا في الدقيقة السابعة عن طريق جيفرسون ليرما، وَردَّ منتخب تشيلي، بهدفين؛ عن طريق كل من ارتورو فيدال من ركلة جزاء في الدقيقة 38، واليكسيس سانشيز في الدقيقة 42.
فيما سجل رادميل فالكاو هدف التعادل القاتل لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 90.
وأصبح رصيد كولومبيا، 7 نقاط، في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن منتخب باراجواي، صاحب المركز الرابع، والذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، بينما أصبح رصيد تشيلي نقطة وحيدة في المركز السابع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصفيات مونديال 2022.. منتخب تشيلي يتعادل مع كولومبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.