تصفيات مونديال 2022.. منتخب تشيلي يتعادل مع كولومبيا

تعادل منتخب تشيلي مع ضيفه منتخب كولومبيا، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء، على ملعب تشيلي الوطني، في إطار الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

تقدم منتخب كولومبيا في الدقيقة السابعة عن طريق جيفرسون ليرما، وَردَّ منتخب تشيلي، بهدفين؛ عن طريق كل من ارتورو فيدال من ركلة جزاء في الدقيقة 38، واليكسيس سانشيز في الدقيقة 42.

فيما سجل رادميل فالكاو هدف التعادل القاتل لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 90.

وأصبح رصيد كولومبيا، 7 نقاط، في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن منتخب باراجواي، صاحب المركز الرابع، والذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، بينما أصبح رصيد تشيلي نقطة وحيدة في المركز السابع.