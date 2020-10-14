نيمار يتجاوز أرقام الظاهرة رونالدو مع البرازيل ويقترب خطوة جديدة من بيليه

نجح نيمار في تجاوز الظاهرة رونالدو وتقدم إلى المركز الثاني خلف بيليه في قائمة هدافي منتخب البرازيل عبر العصور بعد ثلاثيته خلال الانتصار 4-2 على بيرو الليلة الماضية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.
ويملك مهاجم باريس سان جيرمان الآن 64 هدفا متقدما بهدفين على رونالدو وبفارق 13 هدفا خلف بيليه الذي يتصدر القائمة برصيد 77 هدفا وفقا لإحصاء الاتحاد الدولي (الفيفا).
وكان تيتي مدرب البرازيل مترددا في مقارنة نجمه الحالي مع اللاعبين العظماء السابقين.
وقال "من الظلم عقد هذه المقارنات. ما يمكنني قوله هو أن نيمار لديه أشياء لا يمكن توقعها".
وتابع "إنه القوس والسهم، ولاعب يستطيع صنع واستغلال الفرص. يتحسن بمرور الوقت وينضج".
وفي مباراة الثلاثاء عادل نيمار ثم تجاوز رونالدو بهدفين من ركلتي جزاء قبل أن يحرز هدفه الدولي 64 في الوقت المحتسب بدل الضائع.
واحتفل المهاجم البالغ من العمر 28 عاما بالإشارة إلى رقم 9 بيديه تكريما على ما يبدو لرونالدو مهاجم برشلونة وريال مدريد السابق.
وأحرز نيمار، الذي خاض مباراته الدولية الأولى عام 2010، أهدافه 64 في 103 مباريات دولية.
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