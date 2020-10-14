شيفتشنكو: درس فرنسا القاسي سبب فوزنا علي إسبانيا

أشاد أندريه شيفتشنكو، مدرب أوكرانيا، بفريقه بعدما تجاوز خسارته الثقيلة (7-1) أمام فرنسا، الأسبوع الماضي، ليحقق فوزًا مفاجئًا (1-0) على إسبانيا، في دوري الأمم الأوروبية أمس الثلاثاء.

وسجل فيكتور تسيجانكوف الهدف الوحيد قرب النهاية، ليمنح أوكرانيا انتصارها الأول في 7 مباريات ضد إسبانيا، ويضع حدا لسلسلة هزائم خسر خلالها المنتخب (4-0) أمام لاروخا، و(7-1) ضد فرنسا، و(2-1) على يد ألمانيا.

وأبلغ شيفتشنكو الصحفيين "لست بحاجة حتى لقول أي شيء، لأن اللاعبين قالوا كل شيء بسلوكهم والتزامهم في الملعب".

وتابع "إنه انتصارهم، كانوا رائعين بكل بساطة.. تعلم اللاعبون الدرس بعد مباراة فرنسا، وتقبلوا التغييرات التي اقترحناها ونفذوا خطتنا".

وأضاف "كان من الصعب مواجهة إسبانيا، لكننا قاتلنا طيلة الوقت، وفزنا بالعديد من الكرات المشتركة.. أردنا الانتصار وحققناه".

ومن جانبه، قال تسيجانكوف صاحب الهدف "خسرنا ثلاث مباريات على التوالي، وكنا مدينين باعتذار لجماهيرنا".

وأردف "افتقدنا وجودهم بشدة في الاستاد، ونحن سعداء بمنحهم سببا للاحتفال الليلة".