بسبب كورونا.. أستراليا تلغي البطولة الوطنية للسباحة

أعلن الاتحاد الأسترالي للسباحة، اليوم الأربعاء، إلغاء البطولة الوطنية للسباحة في الأحواض القصيرة، التي كان من المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، وذلك بسبب القيود والإجراءات المطبقة، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.
وتقرر إقامة مسابقة افتراضية في أربع مدن مختلفة، بدلا من البطولة الوطنية.
وكان من المقرر إقامة البطولة في ملبورن، بين 22 و24 أكتوبر تشرين الأول الجاري، لكن المدينة لا تزال تخضع للإغلاق، رغم تراجع عدد حالات الإصابة بالفيروس، خلال الأسابيع الأخيرة.
وبدلا من ذلك، قرر الاتحاد الأسترالي للسباحة، تنظيم منافسات تقام في سيدني وملبورن وبرزبين وبيرت وهوبارت، بين 27 و29 نوفمبر المقبل، على أن يتم بناءً على نتائجها، تحديد صاحب المركز الأول، لكن دون منح أي ألقاب.
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