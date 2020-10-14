الثلاثاء القادم.. نادى 6 أكتوبر الرياضي يعقد جمعيته العمومية

يعقد نادى مدينة 6 أكتوبر الرياضى جمعيته العمومية يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 أكتوبر لمناقشة جدول الأعمال.

وقال المستشار عبد الناصر خطاب رئيس نادى مدينة ٦ أكتوبر الرياضي إن النادى سيعقد جمعيته الأولى بعد عام من انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأضاف أن الجمعية العمومية ستناقش جدول الأعمال والميزانية العمومية للنادى، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجمعية مناقشة مقترحات الأعضاء المقدمة خلال المواعيد القانونية.

وأوضح أنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور خمسة آلاف عضو، وأوضح أنه سيتم التصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتي السابعة مساء.

وفي سياق آخر، كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، عن مصير انضمام الحارس الأسطوري عصام الحضري للفريق خلال الفترة القادمة.

وقال اللواء أشرف نصار عبر تصريحات إذاعية على برنامج " ملعب شوبير": "الحضري إضافة لأي مكان، في انتظار عقد جلسة مع مرازيق المدير الفني للفريق لوضع الخطوط العريضة حول المرحلة المقبلة".

وعن تغيير الجهاز الفني قال: "غير صحيح بالمرة، فـ مرازيق حقق إنجازات عظيمة مع الفريق حيث نجح بالصعود بالنادي من القسم الثالث إلى القسم الثاني ثم الصعود للدوري الممتاز".

واختتم: " سنعقد جلسة مع الجهاز الفني لمعرفة الإيجابيات والسلبيات خلال الفترة السابقة لتجاوزها خلال الفترة القادمة في الدوري الممتاز من أجل الإستمرار على تحقيق النجاحات بالفريق".