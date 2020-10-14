إثارة ومتعة كرة القدم.. 30 ركلة ترجيح في مباراة كأس إسكتلندا بين ألبيون روفرز وسترانرار

شهدت مباراة ألبيون روفرز وسترانرار في كأس رابطة المحترفين الإسكتلندية لكرة القدم، أمس الثلاثاء، حدثا غير معتاد، بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما واللجوء لركلات الترجيح.
ونجح فريق أليبون روفرز في الفوز بالمباراة بعد 30 ركلة جزاء نجح لاعبو اليبون في تسجيل 15 ركلة مقابل 14 ركلة لفريق سترانرار في مباراة تلاعبت بأعصاب جماهير الفريقين لمدة كبيرة.
وكان كونور ماكمانوس، لاعب وسط سترانرار، قد وضع حدا لـ28 محاولة ناجحة من الفريقين، عندما ارتدت ثاني ركلة له في المباراة من العارضة.
وتقدم بعد ذلك ليناس، الذي كان قد سجل من قبل في ضربات الترجيح، ووضع الكرة في الزاوية السفلى اليمنى لمرمى جريج فليمنج، حارس سترانرار.
ونجح كل من فليمنج وحارس روفرز رايان جودفيلو، في التسجيل من علامة الجزاء.
وبينما شهدت المباراة أكبر عدد من ركلات الترجيح، في بطولة اسكتلندية كبرى، فإنها ما زالت بعيدة عن الرقم القياسي البالغ 48 ركلة، جاءت في فوز كيه. كيه بالاس 17-16 على سيفيكس، في مباراة بكأس ناميبيا عام 2005، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.
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