بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

قال الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم، في بيان له على الموقع الرسمي، إنه سيستبدل مدربه إيريك هامرين وكل طاقمه المساعد، أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، اليوم في ريكيافيك، بعد إصابة أحد أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا.
وأضاف الاتحاد الأيسلندي، أن مدربين من منتخبات الشباب والناشئين، سيحلون محل الجهاز الفني للمنتخب الأول، بعدما أعلن سابقا أن هامرين وكل طاقمه المساعد تم عزلهم.
وقال الاتحاد: "لم يتم عزل أي لاعب من المنتخب الأيسلندي، ومباراة أيسلندا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، ستقام في موعدها يوم الأربعاء".
وأضاف: "الجهاز الفني أمام بلجيكا سيتكون من أرنار ثور فيدارسون، مدرب منتخب أيسلندا تحت 21 عاما، وديفيد سنوري يوناسون، مدرب فريق تحت 17 عاما".
وقال الاتحاد الأيسلندي إن الجهاز الفني المؤقت، سينضم إليه المزيد من الأفراد من الجهاز الفني لمنتخب السيدات.
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