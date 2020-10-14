لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

فرض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي الحظر الإعلامي علي اللاعبين بجانب عدم إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي حتي إنتهاء مواجهة الإياب، كما رفض المدير الفني حضور وسائل الإعلام لأي مران لزيادة معدلات التركيز لدي لاعبيه. ويخوض الفريق الأحمر مرانه الاول بالدار البيضاء اليوم إستعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل فى مواجهة مصيرية بنصف دوري أبطال افريقيا . والوداد المغربي هو الفريق الوحيد الذي يعد عقدة لموسيماني فهل ينجح هذه المرة في كسر عقدة الأدوار الإقصائية وخطف بطاقة التأهل من الوداد للمرة الأولى .

ولم يفز موسيماني مع صن داونز ضد الوداد في 2017 أو 2018 حينما تواجها سواء في المواجهات الإقصائية النهائية أو دور المجموعات على الترتيب، في الموسم الثالث كسر صن داونز العقدة وفاز بنتيجة 2-1 في دور المجموعات، لكنه خسر مجددا في المغرب بنتيجة 1-0.

عقدة الوداد المغربي

منذ عام 2017 وحتى 2018 واجه موسمياني الوداد في 10 مرات فاز 3 وتعادل 3 وخسر 4.

في دور المجموعات 2018-2019 تواجد صنداونز مع الوداد، فاز بنتيجة 2-1 على ملعبه وخسر بنتيجة 1-0 خارجه.

وتواجه الفريقان مرة أخرى في نصف النهائي وتلك هي المواجهة الوحيدة التي جمعت موسمياني بالوداد في نصف النهائي.

وقتها فاز الوداد ذهابا بنتيجة 2-1 وتعادلا سلبيا في الإياب.

كما تواجه الفريقان في 2017 في المراحل الإقصائية من البطولة، في ربع نهائي دوري الأبطال، فاز صنداونز ذهابا بنتيجة 1-0 لكنه خسر إيابا بنتيجة 4-2.

أي أن صنداونز لم ينجح قط مع موسيماني في تخطي الوداد في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا خلال مرتين واجهه فيهما.

وخلال عام 2019 فقط تواجه صنداونز مع الوداد في الفترة من يناير إلى ديسمبر في دوري الأبطال 5 مرات فاز في مرة وخسر مرتين وتعادل مرتين.

آخر مواجهتين جمعت صنداونز بالوداد في دور المجموعات للنسخة الحالية، شهدت التعادل السلبي في المغرب وانتصار صنداونز بنتيجة 1-0.