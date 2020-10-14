دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

تنتهي اليوم، الأربعاء، منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لشهر أكتوبر، حيث يستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الهولندي في تمام التاسعة إلا ربع مساءً.

وأصيب ستيفان الشعراوي، نجم وجناح منتخب إيطاليا، بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للفحص الذي أجراه أول أمس، الإثنين، وذلك حسبما أعلن أندريا فيريتي طبيب الآتزوري، عشية مواجهة إيطاليا أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، وتبتعد بفارق نقطة وحيدة عن هولندا.

ويحل المنتخب الفرنسي ضيفًا على كرواتيا في تكرار سيناريو نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، بينما يتقابل المنتخب البرتغالي حامل لقب دوري الأمم مع ضيفه المنتخب السويدي.

ويفتقد المنتخب البرتغالي لأسطورته كريستيانو رونالدو، والذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إيجابية نتيجة الاختبار الذي أجراه أول أمس.

ويتقاسم المنتخبان البرتغالي والفرنسي الصدارة المجموعة الثالثة للمستوى الأول برصيد 7 نقاط.

فيما يختتم المنتخب الإنجليزي مبارياته الدولية بمواجهة الدنمارك على ملعب "ويمبلي".

وسيغيب المدافعين بن تشيلويل وكيران تريبير عن مواجهة الدنمارك، حيث أكدت التقارير أن بن تشيلويل عاد إلى فريقه تشيلسي للعلاج من مشكلة بالقدم بينما ترك تريبير المعسكر لأسباب خاصة.

وتتصدر إنجلترا مجموعتها برصيد 7 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطة عن بلجيكا صاحبة المركز الثاني.

