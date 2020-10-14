موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

فرض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي الحظر الإعلامي علي اللاعبين بجانب عدم إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتي انتهاء مواجهة الإياب، كما رفض المدير الفني حضور وسائل الإعلام لأي مران لزيادة معدلات التركيز لدي لاعبيه.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الاول بالدار البيضاء اليوم إستعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل .

وترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي ومعه طارق قنديل عضو المجلس الذي سافر علي نفقته الشخصية بجانب مجموعة اللاعبين الذي أختارهم بيتسو موسيماني المدير الفني وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وأحمد فتحي، وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، فيما ينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق اليوم في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.

ووضع الجهاز الطبي للفريق الاحمر ترتيبات طبية مشددة للرحلة حيث تم تسليم الجهاز الفني واللاعبين كمامات وقفازات طبية، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة بالنادي، ومن خلال التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي «كاف»، وكان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، قد قام بإرسال ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق، وتم إرساله إلى «كاف» ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

كما خضع الفريق لثلاث مسحات طبية حتي الأن، أثنين منهم بالقاهرة واخري فور الوصول مساء أمس إلي مطار الدار البيضاء ، ومن المقرر أن يكون مران اليوم قوي خاصة بعد ان منح الجهاز الفني بقيادة موسيماني لاعبيه راحة سلبية ليومين متتاليين عقب مواجهة بيراميدز لإنهاء ازمة الإرهاق التي تطارد اللاعبين نتيجة ضغط المواحهات.