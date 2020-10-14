الأهلي يفاضل بين عدة ملاعب لخوض تدريباته بالمغرب

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه سيقوم اليوم الأربعاء بمرافقة سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بمعاينة بعض الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الفريق في المغرب؛ لاختيار أحدها لخوض تدريبات الفريق عليه اليوم وغدا الخميس.

وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيتدرب مرتين على الملعب الذي سيقع عليه الاختيار قبل أن خوض المران الثالث على ملعب المباراة.

ووضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي؛ التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، لاعبي الفريق اللذين ينضمان إلى بعثة الفريق بالمغرب اليوم، بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.

ويشتمل برنامج «كابليو» على وحدات استشفائية خاصة ومتنوعة للثنائي؛ من أجل تجهيزهما لمباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل.

وفرض الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيبات طبية مشددة للبعثة الحمراء بالمغرب قبل خوض مباراة الوداد السبت المقبل في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الطبي على تسليم الجهاز الفني واللاعبين كمامات وقفازات طبية، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة بالنادي، ومن خلال التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي «كاف».

وكان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، قد قام بإرسال ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق، وتم إرساله إلى «كاف» ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وطالب طبيب الفريق من اللاعبين والجهاز الفني بالإلتزام التام بكل التعليمات التي تم تسليمها لهم وعدم مغادرة الغرف إلا طبقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني .