إشادة خاصة من وزير الرياضة الجزائري لـ محاربو الصحراء

أشاد سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة الجزائري، بأداء منتخب بلاده بطل القارة السمراء أمام المكسيك، وذلك في المباراة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين مساء أمس على ملعب "كارز دجينز" بمدينة لاهاي الهولندية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وكتب علي خالدي عبر صفحته الرسمية عبى موقع "فيسبوك": "هنيئا لمنتخبنا الوطني على أدائه المتألق والمشرف".

وتابع: "نعتز بهذا الفريق الذي نباهي به الأمم وأعتى الخصوم، يكفينا فخرًا عشرون مقابلة دون انهزام وكلنا إيمان بهذا الجيل الذهبي الذي صنع ولايزال أمجاد الكرة الجزائرية".

وأضاف: "شكرًا لكم يا من أهديتم الجزائر منتخبًا وطنيا من طينة الكبار قاريا ودوليا، كلنا ثقة بكم وبما أنتم قادرون على تحقيقه في قادم المنافسات ان شاء الله".

وأتم: "نتمنى لكم كل التوفيق ونجدد لكم دعم الدولة المطلق".

ويستعد محاربو الصحراء لاستئناف التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ولتصفيات كأس العالم 2022.