موعد انضمام جيرالدو لبعثة الأهلي في المغرب

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الإنجولي جيرالدو لاعب الفريق ينضم إلى بعثة الفريق في المغرب عصر اليوم الأربعاء.

وأضاف أن اللاعب سيصل إلى كازابلانكا في الثانية والنصف ظهرا، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

وكان عبد الحفيظ قد أكد أيضا انضمام التونسي علي معلول إلى بعثة الأهلي بالمغرب في الواحدة والنصف ظهر اليوم بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شهدت الجلسة دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة للوداد المغربي، في إطار التحضير لمواجهة السبت التي تجمع الفريقين في الدار البيضاء.

وعكف «ماتالابا» و«سليمان» طوال رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب على إعداد مجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأول في الثامنة مساء اليوم الأربعاء في كازابلانكا بالمغرب.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.