جلسة تنسيقية بين أخصائي التغذية بالأهلي مع طاقم فندق الإقامة

عقد الدكتور عبد الرحمن سعيد، اخصائي التغذية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جلسة مطولة مع طاقم التغذية بفندق إقامة بعثة الفريق في كازابلانكا المغربية، من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإعداد الوجبات خلال فترة التواجد في الدار البيضاء.

شهدت الجلسة حضور الشيف محمد الدالي الذي اصطحبته البعثة من أجل الاشراف علي كافة الوجبات التي سيتم اعدادها للفريق.

وقام الدكتور عبد الرحمن سعيد بتحديد قائمة بالطلبات والمواصفات المطلوبة في الوجبات التي سيتم اعدادها للبعثة لتقديمها إلي مسئولي التغذية بالفندق بالتنسيق مع الشيف محمد الدالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شهدت الجلسة دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة للوداد المغربي، في إطار التحضير لمواجهة السبت التي تجمع الفريقين في الدار البيضاء.

وعكف «ماتالابا» و«سليمان» طوال رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب على إعداد مجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأول في الثامنة مساء اليوم الأربعاء في كازابلانكا بالمغرب.