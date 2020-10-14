إجراءات طبية صارمة لبعثة الأهلي في المغرب

فرض الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيبات طبية مشددة للبعثة الحمراء بالمغرب قبل خوض مباراة الوداد السبت المقبل في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الطبي على تسليم الجهاز الفني واللاعبين كمامات وقفازات طبية، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة بالنادي، ومن خلال التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي «كاف».

وكان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، قد قام بإرسال ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق، وتم إرساله إلى «كاف» ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وطالب طبيب الفريق من اللاعبين والجهاز الفني بالإلتزام التام بكل التعليمات التي تم تسليمها لهم وعدم مغادرة الغرف إلا طبقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاهلي علي عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري صباح اليوم بفندق الإقامة بالدار البيضاء.

وأطمئن الخطيب من عبدالحفيظ علي كل الترتيبات الخاصة بالفريق ومواعيد التدريبات والإجراءات الإحترازية لماوجهة فيروس كورونا.

وفرض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي الحظر الإعلامي علي اللاعبين بجانب عدم إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي حتي إنتهاء مواجهة الإياب، كما رفض المدير الفني حضور وسائل الإعلام لأي مران لزيادة معدلات التركيز لدي لاعبيه.