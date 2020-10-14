قبل لقاء الوداد.. اهتمام إعلامي كبير ببعثة الأهلي في المغرب

حظيت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في دولة المغرب، باهتمام إعلامي كبير قبل مباراة الفريق أمام نظيره الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وحرصت وسائل الإعلام المغربية، على القيام بتغطية مكثفة منذ وصول الأهلي إلى مدينة كازابلانكا، كما حرصت على تغطية وصول البعثة إلى فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد مساء السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الجلسة دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة للوداد المغربي، في إطار التحضير لمواجهة السبت التي تجمع الفريقين في الدار البيضاء.

وعكف «ماتالابا» و«سليمان» طوال رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب على إعداد مجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأول في الثامنة مساء اليوم الأربعاء في كازابلانكا بالمغرب.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.