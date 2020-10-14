السفير المصري بالمغرب يطمئن على بعثة الأهلي

حرص السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب، على التواصل مع محمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في مدينة كازبلانكا، والتي تستعد لمواجهة فريق الوداد.

وأجرى السفير عدة اتصالات هاتفية بالكابتن الخطيب؛ للاطمئنان على البعثة والتأكيد على الدعم الكامل للفريق خلال مهمته.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد مساء السبت المقبل في إطار منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت أمس الثلاثاء إلى مدينة كازبلانكا، حيث كان في استقبالها عمر منيب قنصل مصر في المغرب؛ نظرا لتواجد السفير المصري بالقاهرة عند وصول البعثة.

وفرض الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيبات طبية مشددة للبعثة الحمراء بالمغرب قبل خوض مباراة الوداد السبت المقبل في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الطبي على تسليم الجهاز الفني واللاعبين كمامات وقفازات طبية، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة بالنادي، ومن خلال التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي «كاف».

وكان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، قد قام بإرسال ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق، وتم إرساله إلى «كاف» ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.