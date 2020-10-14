تعرّف على موعد مران الأهلي الأول في الدار البيضاء

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأول في الثامنة مساء اليوم الأربعاء في كازابلانكا بالمغرب.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه سيقوم اليوم الأربعاء بمرافقة سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بمعاينة بعض الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الفريق في المغرب؛ لاختيار أحدها لخوض تدريبات الفريق عليه اليوم وغدا الخميس.

وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيتدرب مرتين على الملعب الذي سيقع عليه الاختيار قبل أن خوض المران الثالث على ملعب المباراة.