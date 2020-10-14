تعرّف على موعد تحرك حافلة الأهلي للمران الأول بـ«كازابلانكا»

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول بالمغرب استعدادا لخوض لقاء الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تتحرك حافلة الفريق من فندق الإقامة إلى ملعب التدريب في السابعة والنصف مساء بتوقيت الدار البيضاء، الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، قد قررا معاينة أكثر من ملعب للتدريبات اليوم؛ لاختيار الأفضل لخوض تدريبات الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

وقرر الجهاز الفني للفريق عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي.

ومن المقرر أن يتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شهدت الجلسة دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة للوداد المغربي، في إطار التحضير لمواجهة السبت التي تجمع الفريقين في الدار البيضاء.

وعكف «ماتالابا» و«سليمان» طوال رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب على إعداد مجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.