اتحاد الكرة ينصب أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب مصر للكرة النسائية

أعلنت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية تعيين أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية خلفا لحسين عبد اللطيف المدير الفنى السابق.

وكانت اللجنة اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن استئناف دورى الكرة النسائية مطلع شهر أكتوبر الجارى.

وقالت الدكتزرة سحر عبدالحق فى تصريحات اذاعية أن أحمد رمضان مدرب مصرى يعيش فى أمريكا وحاصل على جميع الرخص التدريبية.

ومن المقرر ان يقوم بتدريب منتخب مصر كما سيقوم بتدريب بعض المدربات المصريات لتأهيلين لقيادة منتخب الكرة النسائية في الفترة المقبلة".

يذكر ان اللجنة المنظمة للبطولة التنشيطية الأولى لطالبات المدارس برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية،أعلنت عن التميمة الخاصة بالبطولة في بداية الحملة الترويجية لها.

وتقام البطولة بملاعب دار حرس الحدود بالقاهرة على مدار 3 ايام بداية من الخميس 15 أكتوبر الجاري وتنتهي السبت بمشاركة 14 منتخبا مدرسيا يمثلون 14 محافظة تم تقسيمها على 4 مجموعات، وتعد الأولى من نوعها منذ بداية نشاط الكرة النسائية في مصر ، وتهدف لانتشار اللعبة في المحافظات واستفادة الممارسات لها بالحافز الرياضي إسوة بالممارسين الرياضة في كافة الألعاب.