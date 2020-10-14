سيد عبد الحفيظ: نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام «الوداد»

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ: «نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تقربنا خطوة من حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية وذلك قبل مواجهة العودة بالقاهرة».

وأوضح أن الجهاز الفني يثق في لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق نتيجة طيبة في مباراة الذهاب؛ لقطع خطوة إلى المباراة النهائية قبل مواجهة العودة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن شخصية الأهلي تبقي سلاحنا دائما في جميع المواجهات، مؤكدًا أن الجميع سيكون على قلب رجل واحد؛ من أجل تخطي عقبة الوداد بنجاح والوصول للمباراة النهائية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن مواجهة الوداد تبقي بمثابة مباراة على شوطين الأول في كازابلانكا، ونتطلع لتحقيق نتيجة جيدة فيه تساعدنا في استكمال المشوار بنجاح قبل مواجهة العودة بالقاهرة .

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أنه يتمنى خروج مباراة السبت المقبل بشكل يليق بقيمة ومكانة الفريقين على كافة الأصعدة.