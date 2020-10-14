مدرب حرس الحدود عن مشروع الزر الأحمر: صعب تطبيقه في الدوري المصري

أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن تطبيق مشروع الزر الأحمر فى الدورى المصري صعب للغاية.

وقال محمد حليم ، فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "واضح من التجربة أن اى شيء يتم تطبيقه فى العالم غير مجدية فى مصر، بدليل تقنية الفيديو المعروفة ب var ، لافتا إلى انه ليس اى شيء يتم تطبيقه فى العالم يمكن تطبيقه داخل مصر.

واضاف : دوريات اوروبا فى مكان آخر فى استخدام التقنية الحديثة بكرة القدم، ولم نصل اليها حتى هذه اللحظة الأمر الذى يكون معه صعب تطبيق مشروع الزر الأحمر.

وتابع: فى الدورى المصري لم تستطع لجنة المسابقات اقامة ال ٣ مباريات الأخيرة فى الدورى المصري فى توقيت واحد فكيف سنقوم بتطبق مشروع الزر الأحمر .

يذكر ان فكرة تطبيق ابليكشين الزر الأحمر بدات بعد حدوث واقعة فى مالطة حيث تعرض لاعب بأحد الفرق فى الدورى المحلى للاغراءات وعملية الاستقطاب من أحد الفرق المنافسة للتلاعب فى نتاءج المباريات ورفض وقام بإبلاغ الشرطة وتم اتخاذ اللازم جنائيا أعقبه قيام إتحاد كرة القدم المالطى باتخاذ قرارات تاديبية للمخالفين.

واتفق مسؤلو الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا مع الفيفبرو على انشاء ابليكشين عبر مشروع الذر الأحمر ، يكون خلاله الانتربول طرفا فى الأمر وتحت إشرافه حال وصول الأمر إلى النواحى الجنائية.

وقام الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين الفيفبرو ، بتصميم ابلكيشين الزر الاحمر عقب واقعة لاعب مالطا ، وحصل على موافقة من الفيفا واعتراف الاتحاد الاوروبي اليويفا عليه تمهيدا لتفعيله فى دوريات اوروبا ومختلف الدوريات فى العالم.

ويعتبر الالكيشين الخاص بمشروع الذر الاحمر ادارة رسمية للابلاغ عن حالات التلاعب فى المباريات من جانب اللاعبين فى أندية العالم بالتواصل مع الفيفا والفيفبرو والانتربول.